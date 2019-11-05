OpenDataBot запустил сервис бесплатной сдачи отчетности для ФЛП

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, каждый ФЛП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу. Если пропустить положенный срок, то можно получить штраф или лишиться статуса плательщика единого налога. Кроме того, многие ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой - это дополнительные временные и денежные затраты.

"Чтобы вовремя подать отчет, вы можете нанять бухгалтера на аутсорсинге или воспользоваться платными онлайн-сервисами по ведению бухгалтерии. Однако оба эти варианта требуют ежемесячных расходов, которые могут оказаться существенными для мелкого предпринимателя. Возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства и делает ведение бизнеса проще. Сейчас более 55 тыс. предпринимателей с помощью OpenDataBot мониторят свой статус, статус налогового долга и единого налога. Теперь они смогут также сдавать налоговые отчеты с помощью этого сервиса", – рассказал основатель OpenDataBot Алексей Иванкин.

Для этого следует добавить OpenDataBot в мессенджер, отправить ему свой ИНН, нажать кнопку "Добавить отчет" и ответить на несколько простых вопросов.