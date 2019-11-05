"Укрэнерго" впервые вынужденно ограничило "зеленую" генерацию (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи. Тем не менее, согласно существующим правилам, компания "ДТЭК" все равно получит оплату "зеленого" евротарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч (EUR0,102), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась, но не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса – миллионы гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственных "Энергоатома", "Укргидроэнерго" и в тариф "Укрэнерго", который оплатят все потребители", – сообщил Герус.

Как уточнил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, из-за снижения потребления электроэнергии, вызванного теплым ноябрем, диспетчеры оператора энергосистемы Украины вводили ограничения для трех ВЭС с 3:44 до 4:00 и с 5:25 до 6:00 утра вторника, 5 ноября. Первый раз суммарная величина ограничения составила 300 МВт, а во второй – уже 395 МВт.

При этом были отключены в резерв (или перенесен пуск на дневное время) семь энергоблоков на ТЭС. Также диспетчерам пришлось разгрузить более чем на 500 МВт относительно коммерческого графика ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе.

"Ограничения этих ВЭС – вынужденный шаг, все предложения участников балансирующего рынка были исчерпаны, а разница между торговым и физическим графиками генерации составляла около 1620 МВт", – написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

При этом, тариф Ботиевской ВЭС, которую впервые ограничили в течение 16 минут на 100 МВт, а второй –в течение более получаса на 200 МВт, составляет 312,04 коп за кВт-ч, а у Орловской и Приморской – 280,84 коп. за кВт-ч.

"Именно по такому тарифу нам придется компенсировать ВЭС стоимость недовыработанной ими электроэнергии, и эти расходы, разумеется, будут финально заложены в цену электроэнергии для потребителя. Это пока небольшие суммы, но по нашим расчетам до 10% энергии ВИЭ в следующем году попадают в подобные балансовые ограничения", – добавил Ковальчук.

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Как сообщалось, в ближайшие годы установленная мощность ветро-электростанций в Украине может вырасти в шесть раз. Уже строятся десятки новых ветропарков общей установленной мощностью 6,4 ГВт.

Чем это грозит украинцам, читайте в материале БизнесЦензор: Хто отримає $2 млрд зелених тарифів від споживачів



Напомним, энергетический комитет Рады 16 октября одобрил законопроект №2236-2 ("Слуга народа"), который разрешает при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной электроэнергии по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

Украинские и международные операторы "зеленых" проектов и Энергетическое сообщество выступили с критикой такой инициативы.

По данным НКРЭКУ, на конец третьего квартала 2019 года суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов ВИЭ составляла 4,59 ГВт, доля ВИЭ в структуре генерации – 4,9%.

В частности, мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре 2019 года объектов ВИЭ составила 956 МВт, что в шесть раз превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Так, мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию в третьем квартале, составила 779,6 МВт (в пять раз больше, чем годом ранее), ветровых – 155,2 МВт (в 22 раза больше). Таким образом, СЭС и ВЭС заняли 97,8% в общей структуре введенных в эксплуатацию мощностей. Объем биомассы составил 16 МВт (1,7%), биогаза – 4,1 МВт (0,43%).