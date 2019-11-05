Молодым учителям пообещали выплатить по 20 тысяч через год

Средства на эти цели предусмотрены в доработанном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В целом предусматривается, что такую ​​дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.

По данным министерства, сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. грн в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5,41 тыс. грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет – 8,18 тыс. грн.

В целом, согласно проекту госбюджета, зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что в этом году также в образовательной субвенции актуализированы показатели контингента детей.

"Что это значит очень простыми словами. Мы платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реального. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным", – сказал министр.

Как сообщалось, на заседании в воскресенье, 3 октября, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Кабинет министров при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн – до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года. Доходы госбюджета увеличены на 12 млрд грн.