Спрос на облигации "Нафтогаза" превысил предложение в 3 раза, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера завершился основной этап размещения 7-летних еврооблигаций "Нафтогаза" на $500 млн. Пиковый спрос на бумаги компании превысил предложение в 2,9 раза. Стоимость размещения только на 127 базисных пунктов дороже суверенного долга Украины. Это самый низкий спрэд всех выпусков государственных компаний в этом году", – сообщил глава "Нафтогаза".

"Особенно важно, что такой результат был достигнут в контексте продолжающегося отделения газотранспортной системы, одного из крупнейших источников доходов компании, и неопределенной ситуации с продолжением российского транзита", – подчеркнул Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что средства от размещения евробондов компания планирует получить 8 ноября, после завершения всех юридических процедур, они будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих займов предыдущих периодов.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Напомним, "Нафтогаз Украины" в июле разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро – около 7,5%.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития приобрел 20% (на 120 млн евро) выпущенных "Нафтогазом" 5-летних евробондов на сумму 600 млн евро.

В ЕБРР отмечали, что поступления по еврооблигациям "Нафтогаз" будет использовать для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. В то же время финансирование банка будет направлено исключительно на закупку газа для предстоящего отопительного сезона 2019/2020.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.