Кривецкий переписал на себя выделенную для участников АТО землю во Львовской области

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

На кадастровой карта это 3 участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативно денежная оценка 3 участков составляет 353,12 тыс. грн.

Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" была главный бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.

Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлисся", конечным бенефициаром которого является бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

Участки общей площадью 65,51 га возле села Стрелки были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.

В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в 3 больших участка и переданы в частную собственность. Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта.

Среди владельцев участков по 2 га, из которых были сформированы участки для Кривецкого, были и одиозные львовские активисты. В частности, известные участием в уличных акциях во Львове члены "Украинского союза участников АТО" и основатели жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов "Патриот-1, -2, -3". Это Олег Дудок, Андрей Ризничок и Константин Дерюгин. Свой участок в Стрелках отдал или продал "Эко ферме Эдем" и заместитель начальника штаба по мобилизационной работе в/ч А0284 Владимир Барбарич.

Также несколько участков здесь сельский совет предоставлял местным жителям, которые имеют непосредственное отношение к Edem Resort Medical & SPA. Это руководитель службы безопасности этого курорта Юрий Волковский, или директор отеля Edem Resort & SPA и гостиницы "Жорж" Олег Магулка. Кроме того отец, брат и сестра Олега Магулка также получали здесь по 2 га, которые стали частью больших участков.

Ранее фирмы, аффилированные с Игорем Кривецким, уже становились владельцами 52 га через массовый выкуп земли сельскохозяйственного назначения людьми из экс-нардепа.

Как сообщалось, Следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследуют вывод 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" с помощью участников АТО.