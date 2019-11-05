Теплая погода в Киеве поставила два температурных рекорда

Об этом со ссылкой на пресс-службу обсерватории сообщает БизнесЦензор.

После полудня 4 ноября столбик термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила + 12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентябрю, уточняет обсерватория.

Кроме этого, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено.