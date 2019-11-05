Гончарук отрицает замораживание новой программы Украины с МВФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не стоит верить. Переговоры и работа продолжаются. Мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами (из МВФ)", – сказал премьер.

Министр финансов Оксан Маркарова, в свою очередь, сообщила, что процесс переговоров с МВФ двигается быстро и конструктивно.

"Я не впервые веду переговоры с нашими партнерами из Международного валютного фонда. Наш процесс, могу еще раз подтвердить: двигается очень конструктивно, быстрее, например, чем это было в прошлом году, быстрее, чем это было три года назад, когда мы обсуждали программу", – сказала глава Минфина.

Как сообщалось, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь для Украины, потому обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных собственниками обанкротившихся банков, а также выведенных из "Приватбанка" до национализации.

Напомним, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Как сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, миссия МВФ вскоре вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF.