Кабмин увеличил расходы госбюджета на 2020 год на 15 миллиардов (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дефицит 2% ВВП – такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная – на 15 млрд грн", – сказала министр журналистам в Киеве во вторник.

Глава Минфина уточнила, что на 3 млрд грн увеличен план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе.

План доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества, уточнила Маркарова.

По словам министра, дополнительные 15 млрд грн расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в проекте госбюджета ко второму чтению предусмотрено выделение 7,4 млрд грн на Государственный фонд регионального развития, как этого требовали депутаты, передает пресс-служба правительства.

Кроме того, 2 млрд грн предусмотрено выделить на социально-экономическое развитие регионов, 1,8 млрд грн – на национальные инвестпроекты. Дополнительно на финансирование нацпроектов планируется привлечь 2,26 млрд грн планируем от международных партнеров.

Также бюджет-2020 предусматривает 73,7 млрд грн на инфраструктуру (для сравнения в 2019 году это было 54 млрд грн).

На субсидии населению в бюджете предусмотрено 47,6 млрд грн, как это было изначально предусмотрено проектом бюджета.

На предоставление правовой помощи гражданам предлагается выделить 822 млн грн, что на 90 млн грн больше, чем в 2019 году.

На экстренную медицинскую помощь в 2020 году правительство предусмотрело 1,9 млрд грн (из них 900 млн грн на кареты скорой и 1 млрд грн –на открытие отделений экстренной помощи), что вдвое больше, чем в 2019 году.

Программа "доступные лекарства" в 2020 году предусматривает 3,3 млрд грн, а это в три раза больше, чем в 2019 году.

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд грн, а это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

На лечение граждан за рубежом заложено 1,09 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, на заседании в воскресенье, 3 октября, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.