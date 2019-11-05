"Укрзализныця" внедряет проект заправки локомотивов "из пистолета" для предотвращения кражи топлива

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Ожидается, что это новшество поможет устранить предпосылки для хищения дизтоплива в процессе его перемещения и хранения", - сообщает компания.

"Заправка локомотивов "из пистолета" усилит контроль за использованием дизтоплива и фактически сделает невозможным его кражу на этапе перемещения от станции отгрузки до депо", - отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Также, благодаря технологии заправки тепловозов "из пистолета", Укрзализныця уменьшит расходы на закупку дизтоплива.

Для данного эксперимента было выбрано локомотивное депо Запорожье. Именно сюда один из поставщиков согласился отгружать дизтопливо не в цистернах, а на склад в автозаправщиках и осуществлять заправку локомотивов.

В прошлом году "Укрзализныця" закупила 330 тыс. тонн дизеля общей стоимостью более 9,5 млрд грн.