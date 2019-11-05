Руководство "Вектор Банка" подозревают в краже 28 миллионов

Об этом в Facebook сообщила замглавы ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"Вчера объявили о подозрении экс-председателю правления банка и нескольким бывшим руководителям структурных подразделений финучреждения, а сегодня - экс-руководителю одного из департаментов банка", - сообщает Варченко.

Подозреваемым инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах - по предварительному сговору и путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Иными словами, должностные лица банка по предварительной версии следствия присвоили и незаконно вывели из финучреждения более 28 млн гривен", - сообщила Варченко.

С 2015 года подозреваемые выводили средства из банка, применяя схему. Суть схемы заключалась в осуществлении заведомо убыточных финансовых операций - выдаче кредитов подконтрольным фиктивным фирмам.

Далее через заключение фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные от ПАО "Вектор Банк" средства были перечислены на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы.

Санкция статьи ст. 191 ч. 5, которая инкриминируется топ-менеджерам ПАО "Вектор Банк", предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее государственный "Укргазбанк" уволил с должности замглавы правления бывшего руководителя обанкротившегося "Вектор Банка" Вадима Березовика.

Деловая репутация Вадима Березовика оказалась небезупречной в связи с тем, что НБУ признал неплатежеспособным "Вектор Банк".

Березовик возглавлял правление "Вектор Банка" с 17 мая по 20 декабрь 2016 года, после чего он ушел по собственному желанию и стал зампредом правления "Укргазбанка". Таким образом, Вадим Березовик проработал в "Вектор Банке" на руководящей должности 7 месяцев в течение года до его банкротства.

Как сообщалось, Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных "Вектор Банк" 2 марта из-за уменьшения ликвидных средств банка и предоставления недостоверной статистической отчетности.

НБУ отмечал, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Фонд гарантирования обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 86 место (203,8 млн грн) среди 93 действующих банков.

По данным НБУ, собственником 100% акций "Вектор Банка" был Андрей Перкаль, основатель IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора