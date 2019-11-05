БизнесЦензор

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05.11.19 11:43

СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов

Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в "тень" почти 100 млн гривен.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Организовали "конверт" почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

"Среди "клиентов" злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона", - сообщает СБУ.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковской документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.

СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов 01

СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов 02

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