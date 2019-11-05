Roshen планирует выплатить 1 миллиард дивидендов в 2020 году

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В последний раз мы выплатили около 1 млрд грн дивидендов. В 2020 году планируем выплатить столько же за 2019 год", - сообщил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский журналистам во вторник.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Roshen является одним из активов Петра Порошенко.