БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
05.11.19 09:31

Трамп начал процесс выхода США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп начал процесс выхода страны из Парижского соглашения по климату.

Трамп начал процесс выхода США из Парижского соглашения по климату

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Он займет год и завершится только на следующий день после президентских выборов 2020 года. Если Трамп проиграет выборы, то следующий президент может вернуться к соглашению в течение 30 дней.

В ООН получили официальное уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. По условиям соглашения, ни одна страна не может выйти из него в первые три года.

Выход из климатических соглашений был одним из предвыборных обещаний Трампа. Ранее он заявлял, что участие в них экономически невыгодно для США и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев. По его словам, выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением стоило бы США к 2025 году почти трёх миллионов рабочих мест.

Недавно Трамп назвал это масштабным переводом богатства из Америки в другие страны, заявив, что это односторонний процесс.

Глава организации "Советники по климату" Найджел Первис, который возглавлял переговоры по климату от Госдепартамента в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, отмечает, что подписанное США соглашение – это не налог на американцев. Оно не обязывает никакую страну производить какие-либо финансовые выплаты, поясняет он.

Критики Трампа считают, что отказ Вашингтона от Парижского соглашения нанесет удар по усилиям мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением. США занимают второе место после Китая по выбросам в атмосферу углекислого газа. Бывший президент США Барак Обама, подписавший соглашение, обязался к 2025 году сократить объем вырабатываемых парниковых газов на 26–28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100