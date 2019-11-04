Минэкономики анонсировало создание онлайн-системы мониторинга оборота земли

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Система мониторинга призвана обеспечить прозрачность и прослеживаемость земельных отношений и содержать полную информацию о переходе прав на землю, владельцах земли, стоимость сделок купли-продажи и аренды, и тому подобное. В том числе с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках", – сказано в сообщении.

В процессе внедрения системы также планируется обеспечить обмен данными между государственными реестрами, содержащими соответствующую информацию (Госгеокадастр, реестр прав на недвижимость, госреестр юрлиц и т.п.), и создание программного продукта, который будет анализировать эти данные и освещать их для представителей государственной власти, а также общественности.

"Система земельного мониторинга позволит видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается, как уплачиваются налоги и тому подобное. Такое нововведение сделает земельные отношения прозрачными и контролируемыми. Вскоре представим дорожную карту реализации проекта", – прокомментировал глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Читайте также: Фонд национального благосостояния может получить до 2 миллионов га земли, – советник премьера

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", разработанный депутатами от фракции "Слуга народа".

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", – указано в тексте законопроекта.

Кроме того, документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области - 8% земель, в пределах Украины - 0,5% земель, указано в законопроекте.

Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.

Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких участков.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли.

"Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.