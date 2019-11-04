Аваков анонсировал открытие представительства Airbus в Украине

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков по итогам встречи с вице-президентом компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. Нацполиция, Госпогранслужба, ГосЧС и Нацгвардия получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125", – отметил Аваков.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада утвердила изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Среди прочего, документом увеличены расходы на осуществление платежей по выполнению государством гарантийных обязательств на 1,68 млрд грн. Как следует из пояснительной записки к документу, в том числе 1,15 млрд грн будет неправлено на расходы по программе закупки МВД вертолетов Airbus Helicopters SAS по договору с правительством Франции. В целом расходы на закупку вертолетов Airbus в 2019 году составят 6,3 млрд грн, с учетом перераспределения средств на другие программы МВД финансирование по этой статье увеличено на 2,2 млрд грн.

Напомним, "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины 29 августа заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Согласно договору, до конца 2021 года для создания системы авиационной безопасности МВД получит 55 вертолетов Airbus – 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.