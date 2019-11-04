БизнесЦензор

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04.11.19 18:46

Экс-замминистра энергетики станет народным депутатом от партии Порошенко

Бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко может стать народным депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" после досрочного прекращения полномочий депутата Ирины Луценко.

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Об этом свидетельствует избирательный список "Европейской солидарности", где 30-летняя Бойко указана №24, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi новини.

В 2011 году Бойко окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов.

В 2017-2019 годах Наталья Бойко занимала должность заместителя министра энергетики Игоря Насалика по евроинтеграции.

Ранее в понедельник депутат Рады от "Европейской солидарности" Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата в связи с проблемами с сердцем. За прекращение полномочий депутата теперь должен проголосовать парламент.

Как сообщалось, в сентябре Кабмин назначил Наталью Бойко членом набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

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