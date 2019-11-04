За пять лет в Киеве демонтировали 12 тысяч МАФов, – Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Мы продолжаем очищать столицу от МАФов, которые портят вид наших улиц, создают неудобства возле остановок общественного транспорта и в подземных переходах. Системные уборки Киева от незаконных ларьков начали летом 2014 года. Было немало сопротивления, угроз инспекторам и даже физического противостояния во время демонтажей. Но с тех пор убрали около 12,5 тыс. МАФов. Только с начала этого года было демонтировано более 1,6 тыс. незаконных временных сооружений и торговых точек – от малейшего лотка-штендера с овощами-фруктами до ангаров площадью в 500-800 квадратных метров", – подчеркнул Кличко.

Также, по словам мэра Киева, демонтируют авто, которые без каких-либо разрешений пытаются продавать кофе и пиццу, самовольно установленные летние площадки кафе, баров и ресторанов, незаконные ограждения. А также незаконные гаражи, автомойки, складские помещения. Демонтируют только те сооружения, которые работают без разрешительных документов. Ведь более 5 тыс. столичных МАФов – законные. По плану, в городе должно быть 6,5 тыс. торговых киосков, передвижных кафе и других временных сооружений.

"Сегодня на улицах Киева еще остаются 2,9 тыс. незаконных МАФов. Планируем до конца года сократить их количество почти на 300. Основной вызов в том, что специалисты "Киевблагоустройства", которые активно работают, чтобы очистить наш город от МАФов, ежедневно выявляют новые незаконные сооружения. Мы выписываем штрафы, но они, по законодательству, очень низкие. И даже не покрывают стоимости работ по сносу и демонтажу. Но город настроен навести порядок и продолжает борьбу с незаконной торговлей!" – подчеркнул Кличко.

Бороться с незаконными МАФами городу помогают и рядовые киевляне, которые сообщают о неустановленных МАФах и присылают фото.