Ryanair увеличил перевозки пассажиров на 11%

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
За отчетный период Ryanair увеличил доходы на 11%, до 5 млрд 389,6 млн евро. От продажи билетов группа получила 3 млрд 735 млн евро (+5%), тогда как от продажи дополнительных услуг - 1 млрд 654,6 млн евро (+16%).
В Ryanair отметили, что данные показатели были достигнуты на фоне 5% уменьшения среднего тарифа, который составил 44 евро. При этом лоукост на 16% - до 19 евро с пассажира - увеличил средний доход от реализации дополнительных услуг. Основными факторами роста стали увеличение спроса на услуги приоритетной посадки и выбора места.
Ключевые цифры работы Ryanair в первом квартале 2020 финансового года:
- средний тариф: 44 евро (-5%);
- дополнительные услуги в среднем с пассажира: 19 евро (+16%);
- общий средний доход с пассажира: 63 евро (+1%);
- себестоимость перевозки одного пассажира: 48 евро.
Общий расходы Ryanair в первом квартале 2020 финансового года составили 4 млрд 101,3 млн евро:
- топливо - 38,7%;
- сборы аэропортов и хэндлинговых компаний - 16,1%;
- расходы на персонал - 14,2%;
- аэронавигация - 10,4%;
- амортизация - 9,3%;
- расходы на маркетинг и дистрибуцию - 7,3%;
- расходы на техническое обслуживание и запчасти - 3,3%;
- расходы на аренду самолетов - 0,7%.
Низкие затраты на аренду самолетов можно объяснить тем, что авиалайнеры находятся в собственности лоукоста. Таким образом, затраты по ним идут в графе амортизация.