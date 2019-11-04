Зеленский поручил выделить дополнительные средства на содержание армейских складов

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №799/2019 от 4 ноября обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров поручено выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

В свою очередь Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны поручено усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов, организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков, а также обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу поручено повысить НАТО уровень безопасности арсеналов до стандартов НАБО, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, 31 октября парламент принял постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в городах Ичня (Черниговская область), Калиновка (Винницкая область), Балаклея (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы".