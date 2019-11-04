Сервис бронирования жилья Airbnb добавил поддержку украинского языка

Как сообщает FastCompany, теперь Airbnb поддерживает 62 языка, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

Кроме украинского Airbnb также добавил армянский, эстонский, латвийский, литовский, грузинский и другие.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую.