В порту "Ольвия" установлен рекорд перевалки грузов за месяц

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на администрацию порта, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в прошлом месяце в порту обработали почти в три раза больше грузов, чем в октябре 2018 года.

"Удалось побить предыдущий абсолютный рекорд, установленный более чем два года назад - в сентябре 2017 года. Тогда грузооборот составил 352,808 тыс. тонн. Нынешнее достижение на 55 тыс. тонн больше, и мы не планируем останавливаться", - прокомментировал показатели начальник администрации порта Ольвия Андрей Егоров.

Сообщается также, что в январе-октябре грузооборот порта составил 2 млн 413,69 тыс. тонн. Это в три раза больше, в сравнении с 10 месяцами прошлого года.

В разрезе портовых операторов перевалка в январе-октябре распределена следующим образом:

ГП "Стивидорная компания Ольвия" - 1280,12 тыс. тонн;

ООО "ЕВТ Грейн" - 1133,56 тыс. тонн.

Ранее на терминале ЕВТ сообщили, что с момента начала его работы и по состоянию на конец октября предприятием было перевалено 1,2 млн тонн зерновых грузов. Более половины этого объема на терминале обработали за четыре месяца текущего маркетингового года.