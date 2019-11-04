Нацкомиссия по тарифам и энергетике сменила главу (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

Валерий Тарасюк уже был членом НКРЭКУ в 2014-2016 годах, до этого он с 2006 года работал в принадлежащем россиянам холдинге "ВС Энерджи Украина". Кроме того, в 2014 году Тарасюк работал в Министерстве юстиции.

С марта 2016 до ноября 2018 года Валерий Тарасюк был директором ООО "Еф Енд Ем Украина" (до октября 2015 года - "Форбс Енд Манхеттен Украина"). Компания занимается управлением объектами недвижимости. Ее учредителем является Ольга Спектор – дочь Михаила Спектора, одного из основателей VS Energy. Сейчас компанию возглавляет Артем тарасюк - брат главы НКРЭКУ.

Согласно декларации кандидата на должность члена НКРЭКУ за 2018 год, Тарасюк является собственником корпоративных прав в юрфирме ООО "ЮФ "Тарасюк и Партнеры", а также был совладельцем ООО "ЮФ "Правовая Лига".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 29 октября уволил с должностей членов НКРЭКУ Александра Формагея и Евгения Магльованного в связи с поданными ими заявлениями.

В то же время членами Нацкомиссии назначены Руслан Кайдаш, Ольгу Бабий, Алексей Магда и Валерий Тарасюк. Все они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса и не больше, чем на три месяца.

Согласно данным на сайте главы государства, Руслан Кайдаш с 2004 года работает в НКРЭКУ, занимает должность заместителя директора департамента по регулированию отношений в сфере энергетики - начальника управления ценовой и тарифной политики в сфере электроэнергетики.

Алексей Магда в 2009-2012 годах работал в ООО "Востокэнерго", в 2013-2014 годах возглавлял "ДТЭК Днепроэнерго" Рината Ахметова. С 2015 года работал в НЭК "Укрэнерго".

Ольга Бабий известна как вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология".

Эти три временных члена НКРЭКУ участвовали в конкурсе на должности постоянных членов Нацкомиссии в 2018 году.