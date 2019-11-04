Фонд госимущества планирует выручить от продажи крупных предприятий 6 миллиардов

Об этом глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"На следующий год у меня есть KPI продать больших предприятий на сумму не меньше 6 млрд грн. Плюс малая приватизация – тоже 6 млрд грн. От аренды планируем получить 3-4 млрд грн. Будем очень стараться, чтобы получилось", – сказал глава Фонда.

Сенниченко уточнил, что в управление ФГИ среди больших предприятий для приватизации переданы "Объединенная горно-химическая компания", "Электротяжмаш", ГП "Краснолиманское", "Центрэнерго", "Одесский припортовый завод", "Президент Отель".

"Это те, где уже назначены советники по приватизации. К ним еще добавится около 15 предприятий. Сейчас создается общая рамка – направление движения. Параллельно нужно запустить процессы по передаче нам других 500 предприятий, которыми владеют госструктуры разного уровня", – отметил глава ФГИ.

Сенниченко добавил, что с целью повышения поступления от "малой" приватизации планирует создать ресурс с подробной информацией о выставленных на продажу госпредприятиях.

"Проблема в том, что есть компания, которая как бы с долгами и ничего особенного, но у которой есть санаторий, например, в центре города Вишневое. Можно об этом не сказать и оно уйдет за 3 копейки, а можно сказать и за него поторгуются. Будем создавать ресурс, где перед подачей на "Prozorro.Продажи" можно наилучшим образом узнать, что именно продается и уже со знанием дела поторговаться – такой себе интернет супермаркет", – пояснил глава Фонда.

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Как сообщалось, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

В начале сентября президент Владимир Зеленский заявил поручил провести первые конкурсы по продаже крупных государственных предприятий до 1 апреля 2020 года.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

Напомним, по данным Минфина, по итогам первого полугодия поступления от приватизации составили 0,3 млрд грн из предусмотренных в госбюджете на 2019 год 17,1 млрд грн.