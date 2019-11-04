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04.11.19 15:35

Прибыль дочернего банка американского Citi превысила 1,5 миллиарда

Чистая прибыль АО "Ситибанк" по итогам января-сентября 2019 года составила 1,55 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2018 года (994,33 млн грн).

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Согласно данным квартальной отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 565,15 млн грн, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 38,2% по сравнению с указанным периодом 2018 года – до 1,44 млрд грн.

Активы банка с начала года выросли на 15,7% – до 28,74 млрд грн , в том числе денежные средства и торговые активы увеличились в 1,6 раза до 11,81 млрд грн и до 2,24 млрд грн соответственно, а инвестиции в ОВГЗ – в 5,1 раза до 3,46 млрд грн.

При этом кредиты клиентам снизились на 46,7% – до 3,810 млрд грн.

Обязательства банка по итогам января-сентября выросли на 15,9% – до 26,12 млрд грн.

Собственный капитал банка за этот период увеличился на 14% – до 2,62 млрд грн, тогда как уставный капитал сохранился на уровне 200 млн грн.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2019 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2019 года "Ситибанк" по размеру общих активов занимал 15 место среди 76 банков.

По данным НБУ, "Сититбанк" в 2018 году получил 1,41 млрд грн чистой прибыли.

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