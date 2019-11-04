Электронный кабинет застройщика должен заработать до конца года, – глава комитета

Об этом сообщила заместитель главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первый этап системы – "электронный кабинет застройщика" – должен был заработать этой осенью, но пока так и не заработал. Я надеюсь, что до конца года это все-таки произойдет", – сообщила Шуляк.

По ее словам, реализация проекта Единой системы рассчитана на три года. При этом до конца 2019 года планируется запустить первую часть реестра объектов строительства, касающуюся объектов класса СС1 (незначительные последствия), тогда как в следующем году реестр должен заработать полностью.

"В нем (в реестре) будет намного больше информации об объекте строительства, который получит специальный идентификатор, и он будет оставаться с объектом на протяжении всего цикла жизни, вплоть до сноса. Все смогут заходить в систему и пользоваться данными бесплатно – как заказчики строительства, так и граждане. Это принципиально", – подчеркнула Шуляк.

Депутат рассказала, что владельцем электронной системы будет Минразвития территорий, а техническим администратором – государственное предприятие, которое находится в ведении Министерства цифровой трансформации.

"Чтобы администрировать такого рода системы, реестры, нужны и опыт, и квалификация, и серьезная защита данных. С ними будут работать определенные госпредприятия. Это будут скорее государственные, а не частные компании. Мы специально прописали это в законе, чтобы не было возможности заходить "прокладкам", которые брали бы огромные деньги за администрирование", – отметила Шуляк.

На ее взгляд, в дальнейшем Единая система в сфере строительства должна быть интегрирована с Градостроительным кадастром.

"Мы очень хотим, чтобы система взаимодействовала с Градостроительным кадастром, но на сегодняшний день, давайте будем честными, его не существует. Поэтому говорить об этом рано. На сегодня объединенные территориальные общины (ОТГ) даже не имеют такого вида градостроительной документации, которая бы касалась ОТГ. Соответственно, проводить работы по планированию пространственного развития они не могут. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, который предоставит им такую возможность", – рассказала депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" (№1081).

Документ, в частности, предусматривает создание единой государственной е-системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, сокращение перечня документов для получения админуслуг в строительстве, введение принципа "единого окна" для взаимодействия между государственными е-реестрами, открытие доступа к информации через портал е-системы, а также введение ответственности должностных лиц за безосновательное затягивание при предоставлении админуслуг (или если они вообще отказываются их предоставлять).