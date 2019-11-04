Аграрные компании возглавили список крупнейших получателей возмещения НДС, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации Госказначейства, в первую тройку крупнейших получателей возмещения данного налога вошли также агроэкспортеры "Сантрейд" (834,5 млн грн, данные о возмещении в сентябре отсутствовали) и "Кернел-Трейд", увеличивший свой результат почти вдвое – с 474 млн грн в сентябре до 831 млн грн в октябре.

Пятерку крупнейших получателей замыкают промышленные предприятия из группы "Метинвест" "Азовсталь" – 823,8 млн грн (данные о возмещении в сентябре отсутствовали) и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича – 636 млн грн (476,71 млн грн в сентябре).

Вторую пятерку получателей составили Полтавский ГОК – 587 млн грн (328 млн грн), "АТ Каргилл" – 437,6 млн грн, аффилированный с "Метинвестом" меткомбинат "Запорожсталь" – 389 млн грн (467,6 млн грн), "ЛДК Украина" – 359 млн грн (данные о возмещении в сентябре отсутствовали), агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 321 млн грн (308,9 млн грн), свидетельствуют данные ГКСУ.

По данным ведомства, вторую десятку открывают "Зерно-агротрейд" – 229 млн грн (данные о возмещении в сентябре отсутствовали), "Днепровский меткомбинат" – 210,6 млн грн (261 млн грн), Николаевский глиноземный завод – 195,6 млн грн (391 млн грн).

Никопольский завод ферросплавов сократил свой результат до 190 млн грн (263,5 млн грн в сентябре), "Интерпайп НТЗ" – 159 млн грн (данные в прошлом месяце отсутсвовали).

Замыкают вторую десятку Катеринопольский элеватор – 152 млн грн (данные в сентябре отсутствовали), Центральный ГОК – 129 млн грн (109,6 млн грн), "Олияр" – 119 млн грн (33,8 млн грн), "Будгруппроектинвест-2" – 112,5 млн грн (данные о возмещении в сентябре отсутствовали), Южный ГОК – 109,6 млн грн (105,6 млн грн).

Свыше 100 млн грн бюджетного возмещения получило также ООО "Олсидз Блек Си" – 103,4 млн грн (данные в сентябре отсутствовали).

В целом бюджетное возмещение НДС выросло с сентябрьских 11,95 млрд грн до 13,31 млрд грн в октябре.