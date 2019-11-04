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04.11.19 16:12

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА после трех месяцев работы (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской областной государственной администрации.

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА после трех месяцев работы (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также своим указом президента уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Известно, что до этого назначения уроженец Черновцов Роман Боднар работал в СБУ в Донецкой и Луганской областях, также подавал декларацию как кандидат на должность заместителя главы Житомирской ОГА.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации 30 июля.

Шевченко – юрист и предприниматель. Он владеет ООО "Легкий экспорт плюс" и зарегистрированной в Италии компанией "Гермес - Игорь Шевченко".

В поданной перед назначением электронной декларации он указал жилой дом в Черкассах на 162 кв. м, долю в 61% собственности на нежилое здание в том же города площадью 731,4 кв. м, квартиру площадью 104,1 кв. м, а также участок и нежилую недвижимость в России, несколько земельных участков и две квартиры жены в Черкассах.

Среди прочего, он также задекларировал несколько грузовиков и рефрижераторов, а также купленный женой в 2018 году за 2 млн грн автомобиль Audi Q7.

В прошлом году Шевченко получил 838,76 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и 228,9 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг. Наличными новый глава ОГА хранит 598 тыс. евро.

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