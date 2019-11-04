Минрегион насчитал 150 проблемных жилых "долгостроев"

Об этом сказала министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам министра, среди причин возникновение "долгостроев" – финансовые проблемы заказчиков, судебные имущественные вопросы, уголовные дела, банкротство, ненадлежащее оформление разрешительных документов, отсутствие разрешительных документов и проектно-сметной документации.

"Мы понимаем, что сегодня нужно разработать проект закона, который должен комплексно урегулировать проблемные вопросы. Сейчас на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое "долгострой", нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другом. Эти вещи должны быть очерчены в законопроекте", – отметила Бабак.

По словам министра, для решения этой проблемы, учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства.

Как сообщалось, в мае Минрегион уже представил законопроект "О защите прав пострадавших физических лиц при строительстве жилой недвижимости", призванный решить проблему "долгостроев".