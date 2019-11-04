Авиакомпании США проведут пробные полеты проблемной модели Boeing

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Полеты будут выполнять без людей на борту. Таким образом авиакомпании хотят укрепить доверие пассажиров и пилотов.

Полеты станут частью PR-кампании, которая покажет, что представители авиаиндустрии готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, отмечает WSJ. Они покажут, что все системы самолета работают исправно, в том числе и автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS), которая, предположительно, могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

По данным издания, официальный приказ о разрешении на эксплуатацию лайнера может быть выпущен до конца года.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета.

Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии.

По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г.