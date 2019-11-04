Украинские банки закрыли 64 отделения с начала года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его данным, "Проминвестбанк" закрыл 17 отделений, "Ощадбанк" - 16, "ПриватБанк" - 13, "Универсал Банк" - 12, "Укрсиббанк" - семь, "Альфа-Банк" – четыре отделения.

По состоянию на 1 октября "Ощадбанк" остается лидером по количеству подразделений (2,471 тыс.), "ПриватБанк" занимает второе место, располагая 1,974 тыс. отделений.

Крупные сети подразделений также имеют "Раффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (291).

По итогам третьего квартала наибольшее увеличение количества подразделений банков показал ПУМБ, открывший семь отделений.