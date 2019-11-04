Чистая прибыль "Индустриалбанка" составила 29 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 14,638 млн грн, тогда как за третий квартал 2018 года его чистый убыток составлял 46,016 млн грн.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 245,795 млн грн.

Активы банка уменьшились на 16,4% - до 4,224 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 9,4% и составили 2,019 млрд грн.

Обязательства банка уменьшились на 22,7% - до 2,934 млрд грн, а собственный капитал вырос на 2,3% - до 1,289 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 856,566 млн грн.

Индустриалбанк основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с Экспресс-Банком.

По данным НБУ, на 30 мая 2019 года Роза Дворецкая прямо и опосредованно владела 69,803132% акций банка, государство в лице Кабинета Министров через НАК "Нафтогаз Украины" опосредованно владело 7,79148% акций, Александр Рабцун совокупно владел 5,352989%, Артур Абдинов - 4,147696%, Игорь Дворецкий - 2,893568%, Елена Ланда - 2,677664%, Олег Кирилюк - 2,354455%.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (4,947 млрд грн) Индустриалбанк занимал 29-е место среди 76 действовавших в стране банков.