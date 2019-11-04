Порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 20%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Рост грузооборота связан с увеличением количества судов с рудой, импортным энергетическим углем и продуктами переработки зерновых. Так, 813 тыс. тонн грузов было отгружено на экспорт, 349 тыс. тонн составил транзит, 182 тыс. тонн - импорт. За октябрь предприятие обработало 18 тыс. 849 полувагонов, приняло и отправило 18 судов", - сообщает порт.

По ее данным, в октябре 57% всей грузоперевалки МТП "Южный" составили грузы железорудного концентрата. Кроме того, перевалено 120 тыс. тонн импортного коксующегося угля и 46 тыс. тонн энергетического.

Стивидор также перевалил 41,5 тыс. тонн зерновых и продуктов их переработки.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

ГП "Морской торговый порт "Южный" специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".