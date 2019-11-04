Украина начала отбор газа из хранилищ с отметки 21,8 миллиарда кубометров

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на 2 ноября запасы в хранилищах составляют 21,76 млрд куб. м. Из ПХГ Украины, в частности, в этот день было отобрано на 19,45 млн куб. м при импорте 34,34 млн куб. м и внутренней добыче 55,74 млн куб. м.

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов 2 ноября 2018 года на 26,7%, 2 ноября 2017 года – на 29,2%, 2 ноября 2016 года – на 50,8%.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.