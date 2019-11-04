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04.11.19 10:32

"Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов на новогодние праздники

АО "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов во время новогодних и рождественских праздников, сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал Кравцов.

По его словам вцова, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Кравцов также добавил, что "Укрзализныця" продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. "Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил Кравцов.

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