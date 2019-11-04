"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал Кравцов.

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - сообщил Кравцов.

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" имеет на сегодняшний день на балансе 10 скоростных электропоездов компании Hyundai Rotem, 2 скоростные электропоезда двойного питания модели ЕКС-1 производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"; 2 скоростные двухэтажные электропоезда двойного питания модели EJ 675 производства компании Skoda Vagonka (Чешская Республика); 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые используются в составе двух межрегиональных поездов в вагонной комплектации.