Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $157 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $126,9 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,61 млрд, продал - $479,23 млн, в частности в октябре приобрел $454,9 млн, продал $231 млн, тогда как в сентябре сумма чистой покупки валюты составила $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 21 по 25 октября купил на межбанковском валютном рынке $90 млн.

Неделей ранее – с 15 по 18 октября – Национальный купил на межбанковском валютном рынке $31 млн и ровно столько же продал.