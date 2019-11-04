Apple предупредила о проблемах с интернетом на старых iPhone и iPad

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.

Компания объяснила это особенностью встроенных в девайсы GPS-модулей. Они требуют перезагрузки каждые 19 лет. Если их не обновить, то произойдет сбой, после могут возникнуть трудности с выходом в интернет. Также сбой затронет работу App Store, iCloud, электронную почту и поиск сайтов.

Телеканал отметил, что это коснется iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2. Пользователям этих гаджетов необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.