"Киевстар" увеличил доход на 18%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 33,1% - до 3,772 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 7,2 процентных пункта (п. п.) – до 64,7%.

Выручка от услуг мобильной связи оператора во втором квартале составил 5,466 млрд грн, что на 18,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Объем потребления дата-трафика вырос на 69,1% - до 3,969 ГБ на абонента. В то же время потребление услуг голосовой связи остается стабильным: в среднем использовано 566 мин на абонента, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Количество пользователей мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 12,1% – до 16,3 млн, а общее количество активных абонентов к концу третьего квартала составило 26,4 млн, что на 200 тыс. меньше, чем годом ранее.

По данным компании, ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 19,9% - до 69 грн.

Доходы от услуг фиксированной связи возросли на 10,3% - до 333 млн грн. При этом количество абонентов выросло на 11% – до 1 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 4,3% – до 74 грн.

Капитальные инвестиции за отчетный период составили 1,37 млрд грн, что на 85,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом за 9 месяцев 2019 года "Киевстар" увеличил выручку на 20,9% – до 16,577 млрд грн. а EBITDA – на 37,7%, до 10,652 млрд грн.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара". Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн.