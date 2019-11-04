Банки повысили ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Среди гривневых сбережений максимально выросла средняя ставка для периодов менее месяца (на 0,12 процентного пункта – до 9,84% годовых). Также подорожали вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,09 п.п. – до 14,28% годовых).

Вклады в национальной валюте на срок свыше года выросли в цене на 0,04 п.п. – до 14,01% годовых. Снизилась доходность только для депозитов на период от месяца до 3 (на 0,02 п.п. до 11,78% годовых). Не претерпели изменений вклады сроком от полугода до года – 14,71% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,73% годовых.

Для вкладов в долларах США максимально выросла стоимость сбережений периодом до месяца (на 0,09 п.п. – до 1,19% годовых). Вклады сроком от 3 месяцев до полугода подорожали на 0,06 п.п. – до 2,31% годовых.

Долларовые депозиты на период от месяца до 3 подорожали на 0,02 п.п. – до 1,16% годовых. Вклады сроком свыше года выросли в цене на 0,01 п.п. – до 2,87% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предоставляют 0,55% годовых. В то же время депозиты периодом от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. и предлагают 2,78% годовых.

Средние ставки по бессрочным депозитам в евро остались на уровне 0,54% годовых. Не изменились в ставках сроки от 3 месяцев до полугода (1,56%), от полугода до года (1,94%) и свыше года (2,08%). Выросла доходность сбережений в евро на срок до месяца (на 0,05 п.п. до 0,77% годовых). Вклады на период от месяца до 3 подорожали на 0,02 п.п. до 1,15% годовых.