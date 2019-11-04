"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования". Напомню, что это Газпром "напал" на Нафтогаз, и поэтому мы защищаемся - еще 18 апреля 2018 Газпром обратился к Стокгольського арбитраж с требованием о начале арбитража", - сообщает он.

Витренко объяснил, что "Газпром" хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"С формальной точки зрения, Газпром требует внесения изменений в контракт, поскольку Газпром считает, что транзитный контракт накладывает на Газпром глупо чрезмерные обязательства. Речь идет о контрактное обязательство Газпрома подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год. Финансовый эффект - примерно $6 млрд", - написал Витренко.

"Нафтогаз" обратился в арбитраж 6 июля 2018 года с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 года (дата обращения к "Газпрому" о пересмотре тарифа) до окончания контракта (1 января 2020 года) и компенсацию за невыполнение "Газпромом" обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года (за предыдущие годы "Нафтогазу" присудили компенсацию в предыдущем решении арбитража).

"Как и о пересмотре тарифа, так и о компенсации за недопоставки речь идет о последствиях действий самого Газпрома. То есть и здесь мы фактически защищаемся и требуем компенсировать ущерб, нанесенный действиями Газпрома. Финансовый эффект - более $12 млрд", - сообщил Витренко.

6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение о консолидации производств по обращению "Газпрома" и по обращению "Нафтогаза" в одно производство.

21 сентября был сформирован арбитражный суд, который рассматривает это дело.

25 февраля был утвержден процессуальный график. В соответствии с этим графиком "Газпром" подал "Заявление об исковых требованиях" 14 июля 2019.

"Сейчас наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования", – сообщил Витренко.