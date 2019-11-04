Кабмин назначил замминистра энергетики и уволил главу Госкосмоса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Также правительство уволило председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявило конкурс на занятие этой должности.

Правительство также временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" на Александра Пономаренко.

Правительство также объявило конкурсы на должности: Государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, Председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя Председателя Государственной фискальной службы.