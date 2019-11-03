В Google Maps появился режим "Инкогнито" без отслеживания действий

Об этом говорится в сообщении Google, передает БизнесЦензор со ссылкой на ITC.ua.

Режим "Инкогнито" знаком пользователям браузера Chrome, где он появился еще в 2008 году, став одной из самых востребованных функций контроля за приватностью. В июле этого года режим анонимного просмотра стал доступен в видеосервисе YouTube, а теперь распространился и на картографический сервис Google.

Когда функция станет доступна на iOS и веб-версии Google Maps, пока неясно.

Первоначально анонс режима "Инкогнито" для Google Maps и Google Search состоялся еще в мае на конференции Google I/O в рамках новой стратегии поискового гиганта с упором на повышенную защиту приватности, в сентябре стартовало тестирование, а в октябре разработчики сообщили о скорой доступности функции.

После активации режима "Инкогнито" ПО не запоминает, что было просмотрено, оставляя историю просмотров чистой (по крайней мере, так заявлено). Чтобы получить доступ к этой функции, достаточно нажать на изображение профиля и выбрать из списка новую опцию "Включить инкогнито", обозначенную пиктограммой шпиона. Однако в таком режиме не работают персональные рекомендации и другие возможности.

Как обычно, распространение обновления займет какое-то время.