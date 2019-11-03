В Харькове могут закрыть один из ж/д вокзалов

Об этом местному изданию Status Quo сообщили в пресс-службе Южной железной дороги, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Как сообщается, в январе-сентябре 2019 года поезда и электрички ЮЖД в Харькове перевезли 3 млн 722 тыс. пассажиров льготных категорий на 23 млн 636 тыс. грн. Между местными органами власти и железной дорогой договоры на перевозку льготников не заключены, компенсация от местных властей поступает не полностью. В результате этого ЮЖД недополучит в этом году 32 млн 854 тыс. грн.

"Укрзализныця" не настаивает на закрытии малодеятельных станций и участков. Покрыть убытки от малодеятельных станций могут местные органы власти или другие структуры, которые заинтересованы в дальнейшем использовании станций на общих основаниях. В этом случае используется инструмент компенсации убытков из местных бюджетов в соответствии с процедурой, установленной законом Украины "О железнодорожном транспорте". При отсутствии компенсации "Укрзализныця" имеет право подать документы на закрытие станции", - отметили в ЮЖД.