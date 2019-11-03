В Киеве заменили более 22 тысяч старых уличных светильников

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор.

"Мы делаем наш город светлее и безопаснее. Новое современное LED-освещения уже освещает почти 350 объектов столицы - на улицах и проспектах, в парках и зонах отдыха, на мостах и ​​новых туристических локациях. К концу 2019 года в Киеве будет установлено в общей сложности более 30 тыс. светодиодных светильников. Всего же с 2017 года уже заменили более 22 тыс. старых светильников", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, в 2018 год благодаря замене ртутных и натриевых светильников на новые - светодиодные - город сэкономил на затратах на электроэнергию почти 11 млн грн.

Новое освещение уже работает, в частности, на Днепровской набережной, бульварах Дружбы народов и Академика Вернадского, Игоря Шамо и Леси Украинки, на Набережном шоссе, проспектах Оболонском и Павла Тычины, на Трухановом острове, на улицах Анны Ахматовой, Березяиковский, Бориспольской, Электротехнической, Дружкоивской , Саксаганского, Жилянской, Московской, Ивана Гонты, улице Кибальчича и многих других.

Также LED-освещения обустроили во многих парках и скверах столицы.