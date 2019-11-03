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03.11.19 10:26

Google запустила приложение, позволяющее детям практиковаться в чтении на английском

Рабочая группа экспериментальных продуктов Google для детей создала приложение Rivet. Оно создано для того, чтобы помочь детям легко и бесплатно практиковать свои навыки чтения на английском языке.

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Об этом сообщает ITC.ua,. передает БизнесЦензор.

Как показывает исследование, одно из главных различий между сильными и слабыми читателями – это количество времени, потраченного на чтение. Именно поэтому и было создано бесплатное приложение Rivet, чтобы сделать качественную практику чтения доступной для всех.

В цифровой библиотеке Rivet содержится более 3500 бесплатных книг, и она постоянно расширяется. Создатели библиотеки уверяют, что в ней легко найти интересный материал для чтения нужного уровня. В приложении есть книги на различные темы: от животных до науки. Каждая книга в библиотеке тщательно пересматривается и выводится на определенный уровень экспертами по качеству содержания, чтобы гарантировать юным читателям соответствующий контент на соответствующем уровне сложности.

В приложении Rivet используются языковые технологии, которые следят за каждым словом юного читателя и комментируют его чтение, чтобы помочь ребенку самостоятельно практиковаться без остановок.

Несколько функций Rivet, которые дети могут опробовать во время чтения:

Чтобы научиться хорошо читать, нужен упорный труд и много терпения. Rivet вознаграждает старания юных читателей баллами и значками, а также персонализирует опыт аватарками, темами и рекомендованными книгами в соответствии с уровнем и интересами каждого читателя. Сюрпризы, интересные игры и игривый интерфейс призваны удерживать детское внимание и поощрять больше проводить времени за практикой чтения.

Приложение Rivet доступно на Android-смартфонах, планшетах, iPad, iPhone и Chromebook в 30 странах мира. Его можно загрузить в магазинах приложений Google Play или App Store.

Rivet является бесплатным приложением для использования в школах. Учителя могут отправить письмо по электронной почте rivet-edu@google.com, чтобы узнать о программе партнерства со школами и информацию об использовании Rivet в классе.

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