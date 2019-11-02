СБУ выявила на Николаевской таможне злоупотребления при ввозе удобрений

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн грн", - сказано в сообщении СБУ.

Так, по результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Как сообщалось, 31 октября сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) проводили на территории Николаевской таможни следственные действия, что связано с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

Начальник Николаевской таможни ДФС Роман Криль предоставил в ГБР информацию о возможных неправомерных действиях прошлого руководства таможни.

"В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн" – подчеркнул Криль.