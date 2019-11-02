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02.11.19 16:06

Полиция Закарпатской области получила нового главу

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сегодня, 2 ноября, представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области - полковника полиции Александра Канцидайло.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня, 2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным", - сообщает полиция.

Цуцкиридзе поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.

В свою очередь новоназначенный руководитель полиции Закарпатья заявил, что "при такой поддержке и доверии, с таким коллективом, любые поставленные задачи будут выполнены, а результаты – эффективными".

Канцидайло ранее был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

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