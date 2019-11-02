США и Китай согласовали основные пункты торгового соглашения

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В министерстве отметили, что таких результатов удалось добиться по итогам состоявшихся в пятницу телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

В Минкоммерции КНР при этом охарактеризовали переговоры "как серьезные и конструктивные" и затрагивающие ключевые торговые вопросы.

Как сообщалось, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торговых споров, оказалась под вопросом. Это связано с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на министерство коммерции Китая, что Китай и США продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов.

В октябре Трамп объявил о скором заключении сделки с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.