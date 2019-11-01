Власти Киева разрешили построить на месте рынка "Демеевский" дом высотой 30 этажей

Соответствующий приказ 26 сентября подписал и.о. директора Департамента Александр Яструбенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м, или ориентировочно 30 этажей. Окончательная высота будут определена проектной документацией.

Согласно Генплану, участки, где запланирована "реконструкция", является территорией общественных зданий и сооружений, где жилая застройка запрещена. Однако, несмотря на это, в градостроительных условиях указаны данные, как при проектировании застройки высчитывать плотность населения в пределах жилой застройки.

Как отмечает издание, уже неоднократно встречались случаи, когда под видом "многофункциональных комплексов" на самом деле строятся жилые комплексы с магазинами, офисами и кафе на первых этажах.

"Реконструкция" рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО "Манхэттен Инвест" получило в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской, 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4 613 кв. м в 2017 году.

Целевое назначение указанных участков – "для строительства и обслуживания зданий торговли". Согласно градостроительным ограничениям, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки.

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В выданных градостроительных ограничениях указывается, что участки по ул. Изюмской, 1 попадают в пределы исторического центра города Киева, исторического ареала, центральной планировочной зоны согласно решению Киевсовета от 28 марта 2002 года.

При разработке проекта компания должна получить заключение от уполномоченных органов охраны культурного наследия.

Участки попадают в санитарно-защитную зону от промышленных объектов и в зону загрязнения почв цезием-137, в зону подтопления природного и техногенного характера, в зону звукового давления в 75 дБ и в зону особого контроля (полосы воздушных подходов). Также часть участка попадает в охранную зону воздушных линий электропередач.

Напомним, в 2004-2010 годах ООО "Манхэттен" получило 1,17 га по ул. Изюмской, 1 в аренду для строительства рынка "Демеевский". В дальнейшем фирма отказалась от права пользования участком в пользу ООО "Манхэттен Инвест" в результате передачи имущества.

Основателем и директором ООО "Манхэттен Инвест" является Александра Гнитецкий.

ООО "Манхэттен Инвест" входит в состав учредителей ООО "Манхэттен" вместе с Олегом Бригинцом и Юрием Карабаном. Руководителем ООО "Манхэттен" является Сергей Рашко.

Олег Бригинец и Юрий Карабан были соучредителями в уже ликвидированных компаниях ООО "Магнит.Плюс", ООО "Вик-1" и ООО "Сент София Трейд" вместе с Александром Клюзнером. Также Бригинец и Клюзнер ранее были соучредителями в ООО "Муль".

Александр Клюзнер был одним из учредителей ООО "Манхэттен" с момента его создания в 1990-х годах и до 2016 года.

Александр Клюзнер в 2013 году как "владелец рынков в г. Киеве" вошел в состав рабочей группы по вопросам деятельности рынков при Совете предпринимателей при Кабмине.

С 2008 по 2016 годы Клюзнер был соучредителем ООО "Казак", на арендованном участке которого по ул. Ревуцкого, 40 вблизи ст. м. "Харьковская" был рынок. Этот рынок в 2016 году снесли, после чего на этом участке группа Perfect Group, которую контролирует нардеп от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко, начал строить ЖК "Лебединый". В то же время ООО "Казак" вошло в орбиту Perfect Group.

Александр Клюзнер также является председателем Наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины, президентом которой является Борис Ложкин, а среди членов Наблюдательного совета Андрей Адамовский, Михаил Гриншпон, Юлий Иоффе, Григорий и Игорь Суркисы, Александр Лойфенфельд, Александр Фельдман и другие.