Конституционный Суд одобрил отмену адвокатской монополии

Об этом сообщает пресс-служба суда, Конституционный Суд пришел к выводу, что предложенные разделом законопроектом изменения в Конституцию расширяют возможности осуществления представительства в суде, передает БизнесЦензор.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщалось, в начале сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции законопроект "О внесении изменений в Конституцию (относительно отмены адвокатской монополии)".

Законопроектом предложено внести изменения в статью 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Кроме того предложено исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.